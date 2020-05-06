المغرب جعل من أزمة كورونا فرصة للاستثمار في مجال التطور التكنولوجي والابتكار

كتبت يومية “لا سيغوندا” الشيلية أن المغرب جعل من الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 فرصة للاستثمار في مجال التطور التكنولوجي والابتكار من خلال إعطاء قيمة مضافة لاقتصاده.

وأضافت اليومية أن المغرب، البلد الذي تقيم معه الشيلي علاقات تعاون نموذجية في مختلف المجالات، انتهج، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة قائمة على تدابير الحماية والحجر وتوزيع معدات الوقاية على نطاق واسع وشامل للتصدي لوباء كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تنتج أقنعة طبية واقية أكثر بخمس مرات من بعض الدول المتقدمة.

وفي السياق ذاته، ذكرت بإطلاق منصة استشارية مجانية تتيح للمواطنين التفاعل مع المهنيين الصحيين دون الحاجة للتنقل.

وأشارت أيضا إلى أن فريقا من الباحثين المغاربة، يتكون من مهندسين وأطباء، أعلن عن توصله لابتكار “قناع ذكي للكشف التلقائي عن بعد عن كوفيد-19”.

وتابعت كاتبة المقال كريستينا أوريانا، عضو مؤسسة تحالف أمريكا اللاتينية وإفريقيا للقرن ال 21، أن المغرب يقود استراتيجية للتصدي للوباء في إفريقيا من خلال جهود منسقة ومتضامنة على مستوى القارة.

وخلصت اليومية إلى أن المغرب يقدم مثالا على كيفية التعامل مع الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19.

ومع:06/052020