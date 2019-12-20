المغرب يتصدر ضمن خمسة بلدان تصنيف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تصدر المغرب ضمن خمسة بلدان تصنيف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،المتعلق بتنفيذ التوصيات ذات الأولوية برسم سنة 2019 .

وذكر بيان نشر على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المغرب والأرجنتين وبوركينافاسو والدنمارك والسويد حصلوا على "أعلى درجة خلال استعراض متابعة تنفيذ التوصيات ذات الأولوية الذي أجرته اللجنة الأممية.

وحصلت هذه البلدان الخمسة على الدرجة "أ" التي تمنح مكافأة على "الإجراءات المهمة" المتخذة من أجل تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح المصدر ذاته ان المغرب حصل على الدرجة "أ" من أجل اعتماده قانون حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ، وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

ودخل هذا القانون ، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع بغرفتي البرلمان في 6 و 13 فبراير 2018 ،حيز التنفيذ في مارس من نفس السنة .

يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان هي هيئة تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مسؤولة عن الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية وبروتوكولاته الاختيارية.

ومع:20/12/2019