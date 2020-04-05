المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقرر تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية

قرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ الصحية، ووضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبناء والمستخدمين خلال هذه الفترة واستجابة للإجراءات المنصوص عليها.

وأوضح المكتب، في بلاغ له يوم الأحد، أنه بإمكان الزبناء كشف مؤشر استهلاكهم من الكهرباء بأنفسهم وإرساله إما عبر الموقع الإلكتروني، من خلال الاشتراك في الخدمة المخصصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء، مشيرا إلى أنه في حال تعذر العملية، سيتم تقدير المؤشر من قبل النظام المعلوماتي الخاص، وتعديله خلال القراءة الفعلية الموالية للعدادات، كما هو الشأن بالنسبة لاستهلاك الماء الصالح للشرب.

وفي هذا الصدد، أبرز المكتب أنه يمكن للزبناء الاطلاع على فواتيرهم عبر الموقع الإلكتروني، أو طلب المساعدة عبر الهاتف أو الرسائل الالكترونية لمعالجة طلبات الاشتراك، علاوة على إمكانية اعتماد خدمات الدفع عن بعد، المتاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني والويب وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وما إلى ذلك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات أو تسهيلات في الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.

أما في ما يتعلق بالزبناء الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق، يضيف البلاغ، فإن المكتب وضع رهن خدمتهم فرقا متنقلة ستمكنهم من تعبئة حاجياتهم من الكهرباء دون تنقل وبقدر كاف. كما سيمنح المكتب، عند الحاجة، تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود.

وخلص البلاغ إلى أنه إمكان الزبناء طلب المعلومات عن طريق الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء عبر الهاتف على الرقم 77 77 200 080 أو عبر البريد الإلكتروني crc@onee.ma أو الاتصال بالوكالة الموجودة في منطقتهم السكنية.

(ومع 05/04/2020)