المملكة المغربية تقرر تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإلى إسبانيا حتى إشعار آخر

قررت المملكة المغربية بتشاور مع السلطات الاسبانية، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر.

وأجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، مشاورات بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب المبادلات التي جرت بين رئيسي الحكومتين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية في البلدين.

المغرب واسبانيا، البلدان الجاران والشريكان، يعملان بتنسيق تام من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

ومع:12/03/2020