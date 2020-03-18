أكدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المنشآت الصحفية الوطنية غير معنية نهائيا بأي قرار إغلاق.

وقالت الوزارة، في بلاغ توضيحي، إن مصالح قطاع الاتصال بالوزارة تتلقى، في إطار الأوضاع الحالية المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، تساؤلات واستفسارات من طرف المسؤولين عن عدد من المنابر الصحفية الوطنية حول ما إذا كانت الجرائد الورقية معنية بقرارت الإغلاق والتدابير التي تتخذها السلطات العمومية في المملكة للحد من تفشي الوباء.

وأهابت الوزارة بكافة مسؤولي المنشآت الصحفية الوطنية على الحرص والتقيد داخل مقراتها بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها وزارة الصحة.

ومع:18/03/2020