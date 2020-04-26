النتائج الكاملة لتحاليل عينات موظفين ونزلاء ب53 مؤسسة سجنية كانت سلبية

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء يوم السبت، أنه بعد التوصل بنتائج التحاليل التي أجريت لعينات من نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية، بخصوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، "تبين أن النتائج الكاملة لـ53 مؤسسة كانت سلبية".

وأوضحت المندوبية العامة في بلاغ لها حول المستجدات المتعلقة بالوضعية الصحية لموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية في ارتباط بفيروس كورونا المستجد، أن النتائج الجزئية لتسع مؤسسات سجنية أخرى، كانت بدورها سلبية، في حين لم يتم التوصل بعد بنتائج عشر مؤسسات سجنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبخصوص حالة الموظفين الأربعة الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، والذين يعمل أحدهم بالسجن المحلي بوجدة، واثنان بالسجن المحلي سلا 2، بينما يعمل الرابع بالسجن المحلي بتطوان، فقد كانت نتيجة الاختبار الثاني الخاص بهم سلبيا.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالتين إيجابيتين لموظفين بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل سبعة موظفين خضعوا للتحاليل، مبرزا أنه تم إخضاع الموظفين المعنيين لاختبار ثان للتأكد من النتيجة الأولى.

أما في ما يتعلق بالنزلاء، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية بالسجن المحلي طنجة 1 من أصل 10 سجناء خضعوا للتحاليل، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي رأس الماء والسجن المحلي بوركايز بفاس، مشيرا إلى أنه تم إخضاع كل هذه الحالات لاختبار ثان للتأكد من النتائج الأولى.

(ومع 25/04/2020)

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