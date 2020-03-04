الهندوراس: منتدى النساء السياسيات يعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي

أعرب "منتدى النساء السياسيات بالهندوراس" عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي عادل ودائم للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وعبر المنتدى، الذي يضم فاعلات بالعديد من الأحزاب السياسية ، في بيان، "عن دعمه للجهود التي تبذلها المملكة المغربية ودورها الإيجابي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية، لاسيما من خلال مقترح الحكم الذاتي، الذي لقي إشادة واسعة من قبل المنتظم الدولي".

وأعربت عضوات المنتدى خلال اجتماع انعقد مؤخرا في العاصمة تيغوسيغالبا، عن الدعم الكامل لمبادرات التقارب بين شعبي البلدين، ودعين حكومة الهندوراس لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال وضع خطة عمل مشتركة.

وأبرز البيان أن المغرب يعد اليوم فاعلا لا محيد عنه في القارة الإفريقية وصلة وصل بين إفريقيا والعالم العربي، ومن ثمة الأهمية التي يكتسيها بالنسبة للهندوراس تعزيز علاقاتها مع المملكة للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار التعاون جنوب ـ جنوب.

كما أكد البيان على أهمية العمل الذي تقوم به الوكالة المغربية للتعاون الدولي، مثمنا التجربة التي راكمها المغرب في قطاعات حيوية بالنسبة للهندوراس، مثل الفلاحة والطاقات المتجددة والتزويد بالماء والكهرباء.

وشدد على أن هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى يمكنه الاستفادة من التجربة المغربية وتعزيز تعاونه مع المملكة في قطاعات أخرى مثل التعليم العالي والتنمية الاجتماعية وتدبير الكوارث الطبيعية مبديا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى تجويد العلاقات الثنائية على كافة المستويات.

ومع:03/03/2020