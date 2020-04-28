الولايات المتحدة تسلم تجهيزات ومعدات واقية أساسية للمعهد الوطني للصحة بالرباط

قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، عن طريق مكتب وكالة الحد من التهديدات الدفاعية (دترا)، يوم الثلاثاء، بنقل إمدادات معدات الحماية الشخصية لتقنيي مختبرات المعهد الوطني للصحة بالرباط.

وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالمغرب أن "هذه المعدات موجهة مباشرة لحماية حياة الأطر الصحية المغربية، المتواجدة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد فيروس كورونا المستجد، لمساعدتها على مواصلة اختبارات وفحوص كوفيد- 19 مع ضمان توفر أساليب الحماية الناجعة".

وأشار إلى أن تسليم هذه المعدات يكرس أكثر من سبع سنوات من التعاون الوثيق بين وكالة (دترا) وحكومة المغرب، عبر شراكة متينة ترتكز على إنقاذ الأرواح والتخفيف من التهديدات لضمان أمن كلا البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أن السفير الأمريكي في المغرب ديفيد فيشر، أشاد بهذه المناسبة، بنقل المعدات باعتباره "أحد الأمثلة الملموسة على المنفعة المتبادلة" التي تحملها العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب.

ونقل البلاغ عن السيد فيشر قوله "نحن منخرطون في الاستثمار في المؤسسات وفي الرأسمال البشري- في قدرة المغاربة على خدمة بلدهم ومواطنيهم"، مبرزا أنه "في الأوقات العصيبة مثل هذه الأزمة، يمكننا جميعا أن نفتخر بالعلاقة العميقة والعريقة التي تجعل هذا النوع من التعاون ممكنا".

(ومع 28/04/2020)