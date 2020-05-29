اليمن يؤكد موقفه الثابت من الوحدة الترابية للمغرب ومغربية الصحراء

استنكر مصدر مسؤل في سفارة الجمهورية اليمنية في المغرب، اليوم الجمعة، ما نشر في موقع "Epdiplomatico" مدعيا بأنه تصريح لسفير اليمن في ماليزيا، السيد عادل باحميد، مؤكدا في هذا الصدد موقف بلاده الثابت من الوحدة الترابية للمغرب وعلى مغربية الصحراء. وقال سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب، السيد عز الدين الأصبحي، في بيان، إن "ما جاء في الموقع المذكور افتراء من أوله إلى آخره، مشيرا إلى أن سفير بلاده في ماليزيا أكد أنه لم يصرح بشيء من هذا القبيل ولا يعرف حتى الموقع المذكور".

وأكد السيد الأصبحي، أن العلاقات اليمنية- المغربية علاقة راسخة مبنية على ثوابت الأخوة والمصير المشترك، مشيرا إلى أن اليمن من ثوابته الراسخة الحفاظ على وحدة الأمة واستقرارها ومن ذلك موقفه الواضح مع مغربية الصحراء والوحدة الترابية للمغرب، وأن مبادرة المملكة المغربية بشأن الصحراء المغربية مبادرة إيجابية وذات رؤية متقدمة تعزز من استقرار المنطقة واحترام التنوع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام". من جهته، أكد السفير اليمني بماليزيا تكذيبه لافتراءات الموقع المذكور، مشددا استنكاره "لهذا الكذب والافتراء الذي لا أجده غريبا على من يريدون تفتيت جسد الأمة أن يختلقوا مثل هذه الأكاذيب".

وأضاف الدبلوماسي اليمني "نحن كنا وسنظل مع مغربية الصحراء والوحدة الترابية المغربية".

(ومع 29/05/2020)