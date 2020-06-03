انتخاب المغربي أيمن الشرقاوي ميسرا إقليميا للمنظمات غير الحكومية لمجموعة إفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة

انتخب أيمن الشرقاوي، عن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ميسرا إقليميا جديدا للمنظمات غير الحكومية لمجموعة إفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خلال تصويت إلكتروني لانتخاب مرشحين اثنين، بحسب ما علم الأربعاء بنيروبي.

وحل السيد الشرقاوي، ضمن 16 مرشحا متنافسا، في المركز الثاني بـ 19 صوتا، خلف الأوغندية غيرترود كينييغي، ممثلة منظمة "دعم النساء في الفلاحة والبيئة" التي حصلت على 23 صوتا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السيد الشرقاوي إنه "فخور جدا" بانتخابه، معربا عن تقديره لثقة الناخبين، و"هي الثقة المبنية على التقدير العميق الذي يكنه المجتمع المدني الإفريقي إزاء الالتزام البيئي للمملكة المغربية ولمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ولمجموع المجتمع المدني المغربي".

وتابع أن الالتزام البيئي للمغرب ينسجم تماما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة بإفريقيا، مضيفا أن ريادة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تعد رافعة أساسية في تنفيذ هذه الرؤية.

وأعرب عن سعادته بأن يكون عاملا إضافيا للتيسير بشأن القضايا البيئية لإفريقيا، في تعاون وثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبرزا انخراط الشباب المغربي والشباب الإفريقي، بشكل أعم، في الجهود الرامية إلى حماية البيئة.

وقال "في إطار دور الميسر الإقليمي لإفريقيا، سأعمل في التحضير لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في العام 2021 التي ستبحث مواضيع متصلة بتعزيز المبادرات من أجل الطبيعة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتم اختيار الميسرين الإقليميين من قبل المنظمات المعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع إيلاء اهتمام خاص للنوع الاجتماعي والتوازن الإقليمي. ويطلب منهم المشاركة في جمعية الأمم المتحدة للبيئة والتوفر على الخبرة اللازمة حول القضايا التي سيتم تناولها في الدورة القادمة للجمعية.

وتمتد ولاية الميسرين على عامين على الأقل أو إلى غاية الانتخابات التالية، ويشاركون كمراقبين في جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ويتم اختيار الميسرين على وجه التحديد لضمان تقديم وجهات النظر الإقليمية المتفق عليها للمجموعات الكبرى والجهات المعنية إلى الجمعية وهيئاتها الفرعية وكذلك إلى اجتماعات أخرى قد يجري عقدها.

ومع:03/06/2020