انتخاب المغرب على رأس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها لإفريقيا

تم، يوم الأربعاء بالرباط، انتخاب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، بالإجماع، رئيسا جديدا لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها لإفريقيا، وذلك خلال الجمع العام الانتخابي للاتحاد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد السيد الشامي بالثقة التي وضعها ممثلو أعضاء الاتحاد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سيتولى رئاسة الاتحاد للفترة ما بين 2019- 2021. ووجه السيد الشامي عبارات التقدير إلى سلفه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مالي، بولقاسوم حيدرة، "الذي تولى رئاسة اتحادنا بكفاءة وتبصر خلال السنتين الماضيتين، ما مكن الاتحاد من النجاح في تعزيز مكانته ضمن المؤسسات الدولية والإقليمية بإفريقيا". وشدد السيد الشامي، بخصوص خارطة طريق لفترة الولاية المغربية، على أربع أولويات كبرى، تتمثل على الخصوص في تتعزيز التدابير المؤسساتية والتنظيمية للاتحاد، وبلورة مرجع لمعايير وأهداف الميثاق الاجتماعي.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز التعاون وتوسيع الاتحاد وتحسين موقعه ومقاربة موضوع تأثير "تغير المناخ والأجوبة التي ستقدم للشعوب الإفريقية" من خلال المشاركة في بناء مقاربة تشاركية تتمحور حول المواطن. وأوضح "سنعمل سويا للتفكير حول تأثير تغير المناخ والتحدي المتمثل في تحول المناخ من خلال اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على احتياجات المواطنين الأفارقة، والشروع في تطوير منصة مناخية مشتركة قصد إيصال صوت الاتحاد إلى الهيئات الدولية". وشدد على أن "طموحنا هو زيادة مساهمة الاتحاد في ديناميات تحسين رفاهية المواطنين الأفارقة وفي التنمية المستدامة للقارة".

من جانبه، استعرض السيد حيدرة، الرئيس المنتهية ولايته ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مالي، النقاط البارزة في ولايته، مشيدا بالنتائج الإيجابية التي تحققت بفضل جهود أعضائه من أجل فتح الاتحاد أمام المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال إقامة علاقات شراكة مع العديد من المؤسسات، لاسيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من خلال المجموعة الاقتصادية الإفريقية. كما ذكر بخارطة طريق المكتب المنتهية ولايته، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد كأداة للإندماج الإفريقي، وكذا إبراز مكانة المؤسسة.

وتم خلال هذا الاجتماع، تكريم الراحل تشارلز كوفي ديبي، رئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية كوت ديفوار، الذي توفي في 7 دجنبر الجاري.

ويضم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لإفريقيا، الذي تم إحداثه سنة 2001، المجالس الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا ويمثل القارة في مجلس إدارة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة.ويهدف بشكل خاص إلى إشراك المجالس الاقتصادية والاجتماعية في عملية الاندماج، وتعزيز الحوار الاجتماعي وتنظيم لقاءات تفكير دورية.

ومع 19/12/18