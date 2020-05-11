انخفاض الدرهم مقابل الأورو بـ 4 في المائة خلال شهر أبريل الماضي (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بـ 4 في المائة مقابل الأورو، وبـ5,47 في المائة أمام الدولار الأمريكي خلال شهر أبريل الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي الجاري، أنه في ما يتعلق بعمليات بنك المغرب مع البنوك، فإنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة.

وأشار التقرير إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم، على مستوى المبادلات البين-بنكية، استقر في 15,5 مليار درهم في شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره 2,6 مليار درهم، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن، سجل التقرير أن حجمها بلغ خلال شهر مارس الماضي 22,8 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، فيما بلغ 18 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 21,6 مليار درهم و8,3 ملايير درهم على التوالي خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

من جانبها، بلغت المبيعات النقدية 26,1 مليار درهم، فيما بلغت نظيرتها لأجل 7,4 مليار درهم، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 22,6 مليار درهم و2 مليار درهم.

وفي ظل هذه الظروف، كانت وضعية الصرف الصافية للأبناك، التي تحسب على أساس الفرق بين الديون والالتزامات بالعملة الأجنبية للأبناك، سلبية بمبلغ 805 مليون درهم عند متم شهر مارس الماضي، بعد رصيد سلبي بلغ 3,5 مليار درهم عند متم شهر فبراير الماضي، بحسب البنك المركزي.



/ 11 ماي 2020 (ومع)