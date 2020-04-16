انعقاد مجلس الحكومة يوم الجمعة

يترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، مجلسا للحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والثاني بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم في شأن تطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

(ومع 16/04/2020)