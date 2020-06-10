انعقاد مجلس الحكومة غدا الخميس

ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس، الذي سينعقد في الساعة العاشرة والنصف صباحا، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأضاف المصدر أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

(ومع 10/06/2020)