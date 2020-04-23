انعقاد مجلس الحكومة يوم الجمعة

يترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، مجلسا للحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس، الذي سينعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا، سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بالحالة المدنية.

ويختم المجلس أشغاله بمتابعة دراسة مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ومع:23/04/2020