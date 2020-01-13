انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل

يترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات.

إثر ذلك، سينتقل المجلس إلى تدارس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والثاني بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

(ومع 13/01/2020)