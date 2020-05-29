باكالوريا دورة 2020.. وزارة التربية الوطنية تنشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الوطني الموحد على بوابتها الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن نشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة 2020، على بوابتها الإلكترونية www.men.gov.ma. وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين بنسخة من هذه الأطر المرجعية عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي "تعليم.ما".

وأضاف البلاغ أن الوزارة عملت على تكييف الأطر المرجعية المتعلقة بهذا الامتحان، لتشمل حصريا الدروس التي تم إنجازها بصفة حضورية، انطلاقا من الدخول المدرسي وإلى غاية 14 مارس 2020 الذي صادف تعليق الدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا.

وللولوج إلى البريد الإلكتروني "تعليم.ما"، أشارت الوزارة إلى أنه يتعين على المترشح(ة) إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار (codeMassar) على مسطحة www.taalim.ma، وذلك بإدخال حساب CodeMassar@taalim.ma والقن السري (الرقم السري) الخاص به(ها).

وفي حالة عدم توفر المترشح(ة) على القن السري أو في حالة نسيانه، تضيف الوزارة، يمكنه الولوج إلى الخدمة الإلكترونية "نسيت كلمة المرور" بفضاء المتمدرس، أو الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve، موضحة أنه يمكنه تغيير القن السري مباشرة بعد أول ولوج إلى بريده الإلكتروني.

(ومع 29/05/2020)