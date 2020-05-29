برقية تعزية إلى جلالة الملك من أرملة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي

بعثت السيدة هيلين اليوسفي، أرملة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك إثر وفاة زوجها ليلة الخميس الجمعة بالدار البيضاء، عن عمر يناهز 96 سنة.

ومما جاء في برقية السيدة هيلين اليوسفي “ببالغ الألم وعميق التأثر، أعبر لكم جلالة الملك عن أحر تعازي وأصدق مشاعر مواساتي ومؤازرتي إثر رحيل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي هذا اليوم”.

وقالت السيدة اليوسفي أنه “إذا كنت على المستوى الشخصي قد رزئت في زوجي ورفيق حياتي، فإن المغرب والمغاربة رزؤوا أيضا في خديم وفي نذر حياته كاملة لخدمة ملوكه واستقلال ووحدة وإقلاع بلده”.

وأكدت السيدة اليوسفي في هذه البرقية أن سي اليوسفي كان يكن لشخص جلالة الملك الكريم “عميق مشاعر الود الأبوي التي ما فتئ يؤكدها ويعبر عنها حتى خارج إطار ممارسة مهامه الرسمية”.

وخلصت السيدة اليوسفي، إلى أنه “إذ أعبر عن بالغ تأثري لهذا الرزء الفادح، فإني أشاطر جلالتكم هذا الألم كما أشاطره مع شعبكم”.

ومع:29/05/2020