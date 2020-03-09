برقية تعزية من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم خافيير بيريز دي كوييار

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم خافيير بيريز دي كوييار، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة.

وعبر جلالة الملك في هذه البرقية لأفراد أسرة الراحل، ومن خلالهم لسائر أصدقاء الفقيد وأقربائه، عن أحر التعازي وصادق المواساة، في رحيل شخصية سياسية محنكة سخرت كفاءتها العالية لخدمة بلدها، ولنصرة قضايا السلم والأمن في العالم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ أجدد لكم أصدق التعازي، مقرونة بمتمنياتي لكم بجميل الصبر والسلوان، أرجو أن تتفضلوا بقبول أسمى عبارات تعاطفنا وتقديرنا".

ومع:06/03/2020