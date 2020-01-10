برقية تهنئة من جلالة الملك إلى السيد بيدرو سانشيز بمناسبة نيله ثقة البرلمان الجديد كرئيس للحكومة الإسبانية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى معالي السيد بيدرو سانشيز، بمناسبة نيله ثقة البرلمان الجديد كرئيس للحكومة الإسبانية.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهاني جلالته وأصدق متمنياته للسيد سانشيز بالتوفيق في مهامه السامية، خدمة لتطلعات الشعب الإسباني إلى المزيد من الرقي والرخاء.

واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة ليؤكد للسيد سانشيز “حرص المملكة المغربية على المضي قدما في ترسيخ شراكتها الاستراتيجية البناءة مع المملكة الإسبانية، تجسيدا لما يربط شعبينا الجارين من أواصر الصداقة المتينة، والتقدير المتبادل، ومن رصيد تاريخي مشترك”.

كما أعرب جلالة الملك عن مدى الاهتمام الذي يوليه جلالته “لتوطيد نهج التشاور والتنسيق بين بلدينا بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا، وبما يسهم في تكريس روح التعاون والتضامن بينهما”.

(ومع 09/01/2020)