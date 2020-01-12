برقية تهنئة من جلالة الملك إلى سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور بمناسبة توليه مقاليد الحكم

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم في السلطنة.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، عن “أحر التهاني وأصدق المتمنيات، مقرونة بدعواتي إلى العلي القدير بأن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادة الشعب العماني الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء”.

واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة ليعرب لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور “عن اعتزازه الكبير بما يربط أسرتينا الملكتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الصادقة، وبما يجمع بلدينا الشقيقين من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز وتطوير هذه العلاقات العريقة وتوسيع مجالاتها لما فيه خير شعبينا، وصالح أمتنا العربية والإسلامية”.

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “وإذ أجدد لجلالتكم أصدق عبارات التهنئة، ودعواتي إلى الله عز وجل بأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أسمى مشاعر مودتي وتقديري”.

ومع 11/01/2020