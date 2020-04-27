برقية تهنئة من جلالة الملك إلى عاهل مملكة الأراضي المنخفضة وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما بمناسبة العيد الوطني لبلادهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ويليم ألكساندر، عاهل مملكة الأراضي المنخفضة، وصاحبة الجلالة الملكة ماكسيما، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لصاحبي الجلالة بموفور الصحة والهناء، وللشعب الهولندي بموصول الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” كما أغتنمها مناسبة لأعرب لجلالتكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، ولما يربط بين أسرتينا الملكيتين من أواصر متينة، قائمة على المودة والتقدير المتبادل”.

ومع:27/04/2020