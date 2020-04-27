برقية تهنئة من جلالة الملك الى رئيس الجمهورية الطوغولية بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد فور إيسوزيما غناسينغبي، رئيس الجمهورية الطوغولية ، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الستين لاستقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد فور إيسوزيما غناسينغبي، وأصدق المتمنيات للشعب الطوغولي بالمزيد من الازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن ارتياحي للدينامية الواعدة التي ما فتئ المغرب والطوغو يضفيانها على شراكتهما المتميزة، واثقا أنه بفضل عملنا المشترك سيتواصل تجسيد تطلعاتنا إلى تعاون ثنائي جد مكثف ومتنوع كفيل بتحقيق اندماج إقليمي إفريقي قوي ومستدام “.

ومع:27/04/2020