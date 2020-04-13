صاحب الجلالة يجري اتصالين هاتفيين،على التوالي، مع رئيس جمهورية كوت ديفوار ورئيس جمهورية السنغال

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين، اتصالين هاتفيين، على التوالي، مع فخامة السيد ألاسان درامان واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وفخامة السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

وهمت المحادثات التطور المقلق لجائحة (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وخلال هذه المحادثات، اقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة.

ويتعلق الأمر بمبادرة واقعية وعملية تسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة".

(ومع 13/04/2020)