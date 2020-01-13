بوابة التشريفات الموجهة للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الأربعاء 8 يناير 2020 بالرباط، بوابة التشريفات، وهي منصة رقمية موجهة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا للمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب.

وتهدف هذه المنصة الرقمية الحديثة والتفاعلية إلى تسهيل المساطر والتبادل بين مديرية التشريفات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالرباط.

وتروم هذه البوابة نزع الطابع المادي عن الخدمات الرئيسية الموجهة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية. وتتيح البوابة التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط الالكتروني www.protocole.maec.gov.ma، معالجة الخدمات ذات الصلة بطلبات بطاقة التعريف الخاصة، وطلبات قسائم الشراء، وطلبات السيارات الدبلوماسية، وطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

ستساهم هذه البوابة في تبسيط عمليات المعالجة وتنسيق الإجراءات وتوضيح مراحل الطلبات.