تأجیل المباراة الوطنیة المشتركة والمباراة الوطنیة لولوج مدارس التدبیر الخاصة بطلبة الأقسام التحضیریة للمدارس العلیا برسم دورة 2020

أعلنت وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي، يوم الاثنين، أنه تقرر تأجیل المباراة الوطنیة المشتركة والمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبیر الخاصة بطلبة الأقسام التحضیریة للمدارس العلیا برسم دورة 2020، التي كانت مقررة ما بين 18 و 30 ماي 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن هذا التأجيل يأتي تبعا للقرار القاضي بتمدید الحجر الصحي بالمملكة إلى غایة 20 ماي المقبل، وذلك في سیاق الإجراءات الاحترازیة المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفید 19).

وأفادت بأنها ستعلن في وقت لاحق عن التواریخ الجدیدة لإجراء ھذه المباریات، وذلك عن طریق قنوات التواصل المؤسساتیة المعتادة.

(ومع 27/04/2020)