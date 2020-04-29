تحضيرا لاستئناف النشاط الاقتصادي، الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق دلائل وقائية

وعيا منه بكون استئناف النشاط الاقتصادي مرتبط بالامتثال الدقيق للتدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب ثلاثة دلائل عملية وطقم تكوين لفائدة المقاولات المصرح لها باستئناف أنشطتها.و أوضح بلاغ للاتحاد أن الأمر يتعلق بدليل عملي حول التدابير الوقائية والصحية ضد "كوفيد 19 "،موجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة ،ودليل عملي حول التدابير الوقائية والصحية ضد "كوفيد 19" موجه للمقاولات الكبيرة ،ودليل عملي للتدقيق الصحي الداخلي "كوفيد 19 "،و طقم التكوين حول التدابير الصحية ضد "كوفيد "19 لفائدة الموظفين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأدوات التي تم عرضها اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تهدف إلى مواكبة المقاولات من حيث التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة موظفيها وعملائها.

و نقل البلاغ عن السيد محمد بشيري، رئيس لجنة الابتكار والتنمية الصناعية لدى الاتحاد ،التي أشرفت على هذه الدلائل، قوله " نهدف من خلال هذه الأدوات إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ،من تطبيق التدابير الوقائية والصحية في أماكن العمل، إذ أن تطبيقها شرط مسبق مهم لضمان الامتثال والحد من انتشار الجائحة بقدر الإمكان".إضافة لذلك، تضم هذه الوثائق خلاصة الممارسات المثلى التي تم تبنيها على المستويين الوطني والدولي ،تشير إلى التدابير التي اتخذتها السلطات الصحية المغربية.



وللاطلاع على هذه الدلائل ،يدعو البلاغ لزيارة الموقع التالي : https://coronavirus.cgem.ma/guides-pratiques

/ 29 أبريل 2020 /ومع/