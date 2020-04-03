تدابير قطاعية مشتركة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة كافة العاملين بالمؤسسات الصحية وعموم المواطنين

تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات وقائية على مستوى وزارة الصحة ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية والعاملين بالمؤسسات الصحية وعمال النظافة وكافة المواطنين،

وأوضح البلاغ مشترك للوزارتين ، يوم الجمعة ، أن هذه التدابير تاتي في إطار حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما يخلفه من أضرار خطيرة على جميع المستويات بما فيها الجانب البيئي، حيث ظهر تطور كبير في نوعية وكمية النفايات الناتجة سواء عن الاستعمالات العمومية، المنزلية والشخصية أو عن العلاجات الطبية بالمؤسسات الصحية المخصصة للتكفل بحاملي الفيروس.

وحسب البلاغ، فإن هذه التدابير تتمثل أيضا في توعية وتحسيس المواطنين بمن فيهم الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس (كوفيد-19) حول كيفية التعامل مع النفايات الناتجة عن استعمال معدات الوقاية الشخصية وكيفية التخلص منها بطرق سليمة.

وفي هذا الإطار، عملت وزارة الصحة على إيلاء أهمية بالغة للبعد البيئي في المخطط الوطني للترصد والاستجابة لوباء (كوفيد-19)، وذلك على مستوى التوعية والتحسيس، والمراقبة الصارمة لتدبير النفايات الناتجة عن العلاجات الطبية بالمؤسسات الصحية.

فعلى مستوى التوعية والتحسيس، قامت الوزارة بإنتاج دعائم تواصلية تضم النصائح الواجب اتباعها للتخلص من وسائل الوقاية الشخصية. وتؤكد وزارة الصحة ، بالمناسبة ، على تفضيل غسل اليدين بالماء والصابون عوض استعمال القفازات التي يعيش عليها الفيروس لمدة 10 أيام بدل 10 دقائق فقط على الجلد، وعدم استعمال الكمامات إلا من طرف مهنيي الصحة والمرضى و المصابين بأعراض تنفسية تفاديا لانتقال العدوى منهم عبر تطاير الرذاذ، إضافة إلى التخلص من القفازات والكمامات الطبية والمناديل الورقية المستعملة في سلة نفايات تحتوي على كيس بلاستيكي.

أما إذا تأكدت إصابة أحد أفراد الأسرة بـمرض (كوفيد-19)، فيجب التخلص من جميع النفايات الناتجة عن استعمالات المريض في كيس بلاستيكي دون ملئه، ورشها بماء جافيل وإغلاق الكيس بإحكام، ثم وضعها في كيس بلاستيكي ثاني وإغلاقه قبل وضعه مع النفايات المنزلية لتجنب تلوث القمامة وبالتالي الحد من انتقال العدوى لدى عمال النظافة أو غيرهم.

كما عملت وزارة الصحة على التوعية والتحسيس بخطورة النفايات الناتجة عن العلاجات الخاصة بمرضى (كوفيد-19) بالمؤسسات الصحية، وحث هذه الأخيرة على تقوية وتعزيز إجراءات النظافة داخلها، والتأكد من تدبيرها للنفايات الطبية وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال حث الشركات المتخصصة في نقل ومعالجة النفايات الطبية على تقوية إجراءات السلامة والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة، فضلا عن المراقبة الصارمة لهذه الشركات للتأكد من معالجة النفايات الطبية بالشكل المطلوب قبل التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، مع ضمان احترام القواعد المعمول بها في هذا المجال.

ومن جهته ، يقول البلاغ ، حث قطاع البيئة الشركات المتخصصة في تدبير النفايات المنزلية على توعية مستخدميها بمخاطر النفايات وتزويدهم بمعدات وملابس الوقاية اللازمة، والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة.

ومع 20/04/03