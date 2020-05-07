ترتيبات إعمال التصويت الإلكتروني عن بعد في صلب اجتماع مكتب مجلس المستشارين

شكل موضوع الترتيبات المتخذة لإعمال التصويت الإلكتروني عن بعد محور الاجتماع الأسبوعي الذي عقده، اليوم الخميس، مكتب مجلس المستشارين برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس المجلس، عبر آلية التواصل عن بعد.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فقد توقف السيد بن شماش وأعضاء المكتب، خلال هذا الاجتماع، عند " الترتيبات المتخذة لإعمال التصويت الإلكتروني عن بعد، والذي تقرر إعتماده انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل تمكين كافة المستشارين من ممارسة حقهم الشخصي في التصويت بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس ".

وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لجعل النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير جائحة كورونا في مقدمة أولويات عمله التشريعي، فقد قرر المكتب عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بعد أن صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية يوم أمس الأربعاء.

وفي ما يتعلق بجدول أعمال المجلس على المستوى الرقابي، فقد وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، والتي ستخصص لمساءلة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى صعيد آخر، فقد قرر المكتب الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء يوم غد الجمعة لترتيب المناقشة بالجلسة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء المقبل، ولتوسيع التشاور في بعض القضايا المستجدة.

كما أخذ المكتب علما باجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المبرمج يوم الاثنين القادم، لتدارس التدابير والاجراءات ذات الطابع الاقتصادي المتخذة من لدن الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

7 ماي 2020/ ومع/



