تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، والحصيلة ترتفع إلى 63 حالة

أعلنت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب "www.covidmaroc.ma" أنه تم يوم الخميس وإلى غاية الساعة الثامنة مساء، تسجيل حالتي (2) إصابة جديدتين مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدهما مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمملكة إلى 63 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 307 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

(ومع 19/03/2020)