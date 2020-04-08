تسليم السلط بين السيدين عثمان الفردوس والحسن عبيابة

جرى، يوم الأربعاء بالرباط، تسليم السلط بين السيد عثمان الفردوس الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة، وسلفه السيد الحسن عبيابة.

وفي تصريح صحفي بالمناسبة، عبر السيد الفردوس عن اعتزازه بالثقة المولوية التي وضعها فيه جلالة الملك، مؤكدا أن "مصير الوزارة مرتبط بشكل وطيد بالنموذج التنموي الجديد"، معربا عن أمله في تظافر مكونات جهود الشعب المغربي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة

من جهته هنأ السيد عبيابة خلفه على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الوزارة.

ولم يفت السيد عبيابة، بهذا الصدد، التنويه بكفاءة الأطر العاملة بالوزارة التي تؤدي مهامها "بكل حزم وقوة وانخراط".*

ومع 08/04/2020