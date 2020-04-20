تعليم عن بعد.. حصص مصورة تهم التعليم الأولي على القناة التلفزية الرابعة ابتداء من اليوم الاثنين

تبث القناة التلفزية الرابعة "الثقافية"، ابتداء من اليوم الاثنين، حصصا مصورة تهم التعليم الأولي، وذلك ضمن دروس التعليم عن بعد المقدمة حاليا، في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمملكة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بلاغ مشترك لكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، أن هذه الحصص ستبث بشكل يومي تحت اسم "أطفالنا"، وذلك من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية زوالا.وتابع البلاغ أن هذه الحصص، التي يساهم في تنشيطها متخصصون في التعليم الأولي، ستتخذ شكل فقرات تربوية وترفيهية، من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية لدى هذه الفئة من الأطفال، وكذا الترويح عنهم في ظل الحجر الصحي.

20 أبريل 2020 /ومع