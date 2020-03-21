توقيف جميع قطارات الخطوط وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب ابتداء من بعد غد الاثنين على الساعة 11:59 ليلا

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم ابتداء من بعد غد الاثنين على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات، وذلك امتثالا لتعليمات السلطات التي تنص على فرض حالة الطوارئ الصحية ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية، ابتداء من التاريخ المذكور، كوسيلة لإبقاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تحت السيطرة.

وذكر المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ اليوم السبت، أنه سيؤمن الحد الأدنى من قطارات القرب الرابطة بين الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة والدار البيضاء-مطار محمد الخامس والدار البيضاء-سطات والدار البيضاء-الجديدة بالنسبة للمتنقلين من أجل العمل والمتوفرين على الرخص المسلمة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة كما هو منصوص عليه من طرف وزارة الداخلية.

وإلى حدود هذا التاريخ، يضيف البلاغ، سيواصل المكتب ملاءمة برنامج سير القطارات تماشيا مع حركة تنقلات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الحجز المسبق للتذاكر سيواكب تطور الوضعية حسب برنامج النقل المسطر.

وأهاب المكتب بزبناءه الكرام احترام كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمملكة والانخراط الكامل في المجهودات المبذولة من أجل الحد من تفشي هذا الوباء المستجد، داعيا إياهم إلى الاطلاع والاستعلام باستمرار على هذه البرمجة "الظرفية" للقطارات، عبر مختلف قنوات التواصل الرسمية بما في ذلك مركز علاقة الزبناء على الرقم 2255، أو البوابة الإلكترونية على العنوان: www.oncf-voyages.ma ، أو التطبيق المتعلق بحركة القطارات: Oncf.trafic .

(ومع 21/03/2020)