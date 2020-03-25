جامعة محمد الخامس بالرباط تزود مواقعها الإلكترونية ب580 مادة تعليمية رقمية

أفادت جامعة محمد الخامس بالرباط، بأنه تم تزويد مواقعها الإلكترونية، إلى حدود يوم الأربعاء، بـ580 مادة تعليمية رقمية. وأوضحت رئاسة الجامعة، في بلاغ أنه، تم تزويد مواقع الجامعة بـ 580 درسا، فيما بلغ عدد الطلبة مستخدمي منصة الفصل الدراسي (غوغل كلاس روم)، 25 ألف و840 طالب، إضافة إلى المحاضرات المباشرة التي تم بثها عن بعد.

وتتعلق هذه الموارد، وفق البلاغ، بالدورات والبرامج التعليمية والعملية (المستندات المنسوخة ضوئي ا، والمراجع، والتسجيلات، وكبسولات الفيديو، وجلسات التصوير، والمحاضرات الرقمية المباشرة ومتابعة الشروحات بتزامن مع سير المحاضرة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الدروس والمواد هي رهن إشارة الطلبة ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس الجاري. وذكرت رئاسة الجامعة بأن هذه المبادرة، التي تأتي بعد تقرير توقيف الدراسة بجميع المستويات وتعويض الدروس الحضورية بدروس عن بعد، تسمح للمتمدرسين المكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد، في إطار التدابير الاحترازية للحد من العدوى وانتشار وباء "كوفيد 19"، حيث سارعت جامعة محمد الخامس بالرباط لعقد اجتماع طارئ السبت 14 مارس الجاري، وتشكيل اللجان الاستثنائية لوضع خارطة الطريق البيداغوجية الرقمية، والاستعداد لتعبأة جميع مكونات الجامعة.

وأكد المصدر أن المنصات التفاعلية المستعملة للتواصل تلعب نفس الدور الذي يلعبه التواصل المباشر وجها لوجه ولكنه تعلم عن بعد، مشيرا إلى أن الفصول الافتراضية المستعملة تشمل نظام مؤتمرات الفيديو، والمساقات الهائلة المفتوحة عبر الأنترنت (MooCs)، والفصول المدرسية عن بعد، إذ يستغل العديد من الأساتذة الباحثين بالجامعة هذه المنصات من أجل التواصل والتعلم عن بعد، والتي تشكل محاكاة لأساليب التدريس والتعلم التي تمارس داخل الجامعة.

وأبرزت رئاسة الجامعة أن طريقة الولوج للدروس والمحاضرات عبر منصات الجامعة تتم عبر منصة التعلم عن بعد، من خلال الفصل الدراسي (غوغل)، عن طريق الولوج للموقع الإلكتروني للمؤسسات التابعة للجامعة، ثم الضغط على الرابط "الموارد البيداغوجية الرقمية" والمتواجد على يمين الصفحة الرئيسية للموقع، حيث سيجد الطلبة جميع التفاصيل مع الرقم السري مكشوف لجميع الوحدات، أو الولوج عن طريق الرابط: https://classroom.google.com، مع إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، والرقم السري للوحدة.

كما يمكن للطلبة، يضيف البلاغ، الولوج للمحاضرات عبر منصة التعلم عن بعد، مايكروسوفت الفصل الدراسي، عن طريق تحميل وتتبيث البرنامج في حاسوب الطالب أو هاتفه الذكي، أو عبر الولوج للرابط: https://teams.microsoft.com، ثم الإدلاء بالبريد الإلكتروني الجامعي الخاص بالطالب (….@um5.ac.ma) والرقم السري لديه.

كما يمكن الولوج من خلال منصة التعلم عن بعد الخاصة بمركز التعلم عن بعد التابع للجامعة، عن طريق الرابطين http://moodle.um5.ac.ma و http://mooc.um5.ac.m، أو منصة التعلم عن بعد عن طريق البث المباشر للدروس، مبرزا أن هذه العملية تجرى عن طريق التنسيق وتحديد موعد البث المباشر بين الأستاذ وطلابه، على الرابط: https://meet.google.com.

كما يمكن للطلبة متابعة المحاضرات والدروس الجامعية المسجلة والمتوفرة عبر القناة المغربية "الرياضية"، في حين تسجيل المحاضرات والدروس غير المتوفرة، ابتداء من الإثنين 23 مارس الجاري، عبر الأقمار الصناعية "نايل سات" (V (11476 تردد 27500 – 3/4، و"عرب سات"V12683 على الترددين 27500 – 3/4 وهوت بيرد 10872 على التردد 27500 – 3/4.

ومع 20/03/25