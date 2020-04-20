جامعة محمد الخامس تحتل الرتبة الأولى على الصعيد الوطني حسب تصنيف دولي

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط الرتبة الأولى على الصعيد الوطني، وذلك وفق تصنيف دولي لأفضل الجامعات في العالم وفق الإنجاز الأكاديمي (يوني رانك)، برسم سنة 2019-2020.

وأشارت رئاسة جامعة محمد الخامسلا، في بلاغ ، إلى أن المؤسسة احتلت الرتبة 1183 على الصعيد الدولي، من مجموع 2500 جامعة، تم تصنيفها من بين أفضل 4 آلاف جامعة.

ويستند التصنيف الدولي ، يوضح المصد ر، على عدد من مؤشرات الإنجاز الأكاديمي، أخذا بعين الاعتبار نوعية وكمية الإنتاج العلمي في 61 مجالا متخصصا، وكذا على معايير محددة، ومعطيات مستمدة من مصادر متاحة للعموم.

وأضاف المصدر أن المعطيات المستخدمة مستقاة من قاعدة البيانات العلمية الدولية المفهرسة “ويب أوف ساينس”، ومؤشرات تأخذ في الاعتبار طبيعة المنشورات في مختلف التخصصات، كما ترتكز على تصنيف المجلات من حيث عامل الأثر.

وأكد البلاغ أن هذا الإنجاز المستحق يأتي لتأكيد الجهود التي تبذلها مختلف مكونات الجامعة، وكذا رؤيتها الاستراتيجية المندمجة، مسجلا أن الجامعة ترفع شعار “نحو جامعة مقاولة ورائدة وناجحة”.

ومع:20/04/2020