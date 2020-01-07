جلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خُصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي .. " ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء 07 يناير 2020 م، بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات التي سبق لجلالته، حفظه الله، أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة.

وخلال هذه الجلسة، تقدم السادة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام جلالة الملك، تهم مختلف جوانب هذا البرنامج، وخاصة في ما يتعلق بالمحاور التالية :

• تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود ؛

• تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي ؛

• تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ؛

• إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء ؛

• التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وقد تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بإعطاء تعليماته السامية قصد العمل على تفعيل هذا البرنامج، الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي".

ومع 07/10/2020