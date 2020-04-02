جلالة الملك يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل مارسيل بوطبول

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل الفنان مارسيل بوطبول، معربا فيها جلالته عن بالغ تأثره وتعاطفه.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب صاحب الجلالة لكافة أهل وذوي المرحوم مارسيل بوطبول ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته، "في رحيل فنان رائد موهوب أثرى الخزانة الفنية الوطنية بإبداعاته الغنائية المتميزة المستلهمة من التراث اليهودي المغربي الأصيل".

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مستحضرين بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنسأل الله تعالى أن يجزيه الجزاء الحسن على ما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان".

(ومع 02/04/2020)