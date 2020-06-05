جلالة الملك يبعث ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الصمد دينية

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم المخرج المسرحي عبد الصمد دينية.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، "علمنا ببالغ التأثر، بنعي المشمول بعفو الله ورضاه، المخرج المسرحي المقتدر المرحوم عبد الصمد دينية، تغمده الله بواسع رحمته."

ومما جاء في البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ومن خلالكم لجميع أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازينا، وصادق مواساتنا، في فقدان رائد من رواد الإخراج المسرحي بالمغرب، المشهود له بتوظيفه المبدع لذخائر التاريخ والتراث الشعبي المغربي الأصيل في أعماله المتميزة، مما أكسبه، رحمه الله، تقدير واحترام أجيال من الفنانين والكفاءات المسرحية الوطنية الذين نهلوا من معين تجربته وكفاءته".

وأضاف جلالة الملك "وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإننا ندعوه عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيد خير الجزاء عما أسدى لوطنه من عطاء فني مشهود، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جناته".

(ومع 05/06/2020)