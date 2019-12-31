جلالة الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2020

بمناسبة حلول السنة الميلادية 2020 ، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها أزكى متمنيات جلالته لهم بتمام الصحة والعافية ، وسابغ السعادة والهناء.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة والهناء، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر،إلى حدود هذا اليوم ، ب :

– صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله،

– صاحب الجلالة الملك فيليب، عاهل مملكة بلجيكا، وصاحبة الجلالة الملكة ماتيلد،

– صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية،

– صاحب الجلالة مسواتي الثالث، عاهل مملكة إسواتيني،

– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت،

– فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،

– فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية،

– معالي السيدة أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية،

– فخامة السيد جواو لورنشو، رئيس جمهورية أنغولا،

– فخامة السيد تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية،

– فخامة السيد خورخي كارلوس دي ألميدا فونسيكا، رئيس جمهورية الرأس الاخضر،

– فخامة السيد روش مارك كابوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو،

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا ، رئيس الجمهورية الإيطالية،

– فخامة السيد أندرزيج دودا ، رئيس جمهورية بولونيا،

– فخامة السيدة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا،

– فخامة السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة جمهورية كرواتيا،

– فخامة السيد بروكوبيوس بافلوبولوس، رئيس جمهورية اليونان،

– فخامة السيد بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا،

– فخامة السيد مون-جاي إن، رئيس جمهورية كوريا،

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان،

– فخامة السيد قربانجولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان،

– معالي السيدة باتسي ريدي، الحاكمة العامة لنيوزيلاند،

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الاطلسي،

– معالي السيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

ومع 31/12/2019