جلالة الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته وباسم الشعب المغربي ،عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لسمو أمير دولة قطر بالصحة والسعادة، وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار .

ومما جاء في برقية جلالة الملك " إنها لمناسبة سانحة لأشيد بمستوى العلاقات المغربية القطرية ، مؤكدا لسموكم حرصي الدائم على مواصلة العمل معكم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين ".

(ومع 18/12/2019)