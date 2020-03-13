جلالة الملك يهنئ البابا فرانسيس بمناسبة الذكرى السابعة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان

بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني مشفوعة بأصدق المتمنيات لقداسة البابا فرانسيس بموفور الصحة والعافية .

وأشاد جلالة الملك ،بهذه المناسبة ، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان ، "بفضل حرصنا المشترك على الارتقاء بها دوما لما فيه خيرهما ، وبما يسهم في تكريس القيم الإنسانية النبيلة القائمة على التعاون والتضامن والتعايش ، وإشاعة ثقافة الحوار والسلام والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات ".

(ومع 13/03/2020)