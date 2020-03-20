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الأنشطة الملكية
الجمعة 20 مارس، 2020

جلالة الملك يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

جلالة الملك يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية التونسية فخامة السيد قيس سعيد ، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية ، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد قيس سعيد بموفور الصحة والهناء ، وللشعب التونسي باطراد التقدم والرخاء .

ومما جاء برقية جلالة الملك "إن احتفال بلدكم الشقيق بهذه الذكرى المجيدة لمناسبة متجددة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية ، التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية التونسية في مختلف المجالات ، وعلى ما يحذونا من حرص مشترك على السير قدما بهذه العلاقات المتميزة نحو أفضل المراتب ، تجسيدا لتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتضامن والتنمية المشتركة".

(ومع 20/03/2020)