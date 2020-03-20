جلالة الملك يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية التونسية فخامة السيد قيس سعيد ، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية ، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد قيس سعيد بموفور الصحة والهناء ، وللشعب التونسي باطراد التقدم والرخاء .

ومما جاء برقية جلالة الملك "إن احتفال بلدكم الشقيق بهذه الذكرى المجيدة لمناسبة متجددة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية ، التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية التونسية في مختلف المجالات ، وعلى ما يحذونا من حرص مشترك على السير قدما بهذه العلاقات المتميزة نحو أفضل المراتب ، تجسيدا لتطلعات شعبينا إلى المزيد من التعاون والتضامن والتنمية المشتركة".

(ومع 20/03/2020)