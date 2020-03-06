جلالة الملك يهنئ الرئيس الغاني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد نانا أكوفو آدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسعدني وجمهورية غانا تحتفل بعيدها الوطني، أن أبعث لفخامتكم بأصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي للشعب الغاني بموصول التقدم والازدهار".

وأضاف جلالة الملك "أعرب لكم عن مدى ارتياحي للعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، والتي تستمد قوتها مما يشد شعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية والصداقة المتينة، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل تطوير تعاوننا الثنائي بحيث يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويسهم في توطيد جسور التضامن والتآزر بين شعوب قارتنا الإفريقية".

(ومع 06/03/2020)