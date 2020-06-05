جلالة الملك يهنئ السيد إيفاريست نداييشيمي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بوروندي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيفاريست نداييشيمي بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية بوروندي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيد إيفاريست نداييشيمي بكامل التوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “انتخابكم يعكس الثقة التي وضعها الشعب البوروندي الشقيق في شخصكم من أجل تحقيق طموحاته في مزيد من التقدم والرخاء، وذلك في مناخ يسوده السلم والاستقرار”.

وبهذه المناسبة، نوه جلالة الملك بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع المغرب وجمهورية بوروندي، مؤكدا حرص جلالته على العمل، بتعاون مع السيد نداييشيمي، من أجل توسيع مجالات التعاون الثنائي، لما فيه صالح الشعبين والقارة الإفريقية.

(ومع 05/06/2020)