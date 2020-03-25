الأربعاء 25 مارس، 2020
جلالة الملك يهنئ رئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى رئيسة جمهورية اليونان، السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.
وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة ، عن أحر التهاني للسيدة ساكيلاروبولو، وأصدق المتمنيات للشعب اليوناني بمزيد التقدم والازدهار.
ومما جاء في برقية جلالة الملك" وإذ أشيد بما يربط بلدينا من علاقات الصداقة والتقدير المتبادل ، أؤكد لفخامتكن حرصي على العمل سويا معكن من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات ، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".
ومع:25/03/2020