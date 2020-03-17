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الأنشطة الملكية
الثلاثاء 17 مارس، 2020

جلالة الملك يهنئ رئيس إيرلاندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

جلالة الملك يهنئ رئيس إيرلاندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد مايكل دانيال هيغينز رئيس إيرلاندا ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك ،بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني للسيد مايكل دانيال هيغينز ، وأصدق المتمنيات للشعب الإيرلاندي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع إيرلاندا، وتوسيع مجالاتها ، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".

(ومع 17/03/2020)

 