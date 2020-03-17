جلالة الملك يهنئ رئيس إيرلاندا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى السيد مايكل دانيال هيغينز رئيس إيرلاندا ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك ،بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني للسيد مايكل دانيال هيغينز ، وأصدق المتمنيات للشعب الإيرلاندي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنها لمناسبة كذلك لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع إيرلاندا، وتوسيع مجالاتها ، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".

(ومع 17/03/2020)