جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال فخامة السيد ماكي سال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ماكي سال عن تهانئ جلالته الحارة، مقرونة بمتمنياته الصادقة للشعب السنغالي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد تمكنت المملكة المغربية وجمهورية السنغال، بفضل ما يجمعهما من روابط أخوة عريقة، من بناء شراكة إفريقية نموذجية قائمة على تعاون متعدد المجالات، ومفيد للطرفين”.

وأكد جلالة الملك حرص جلالته الراسخ على “مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد هذه العلاقات المتميزة وتعزيز انخراط بلدينا في بناء قارة إفريقية موحدة ومزدهرة.”

ومع:04/04/2020