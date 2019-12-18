جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النيجر فخامة الحاج محمدو إيسوفو، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى التاسعة والخمسين لاستقلالها. وأعرب جلالة الملك،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد محمدو ايسوفو ،مقرونة بأطيب المتمنيات للشعب النيجري بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في هذه البرقية "ولي اليقين أن بلدينا ، بفضل ما يجمع بينهما من روابط الأخوة والصداقة العريقة،سيواصلان توطيد تعاونهما في كافة المجالات والميادين ذات الاهتمام المشترك ، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا".

وأكد جلالة الملك لرئيس جمهورية النيجر حرص جلالته الدائم على مواصلة العمل المشترك من أجل الرقي بالشراكة المغربية النيجرية وتقويتها ، سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي.

ومع:18/12/2019