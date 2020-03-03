جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد رومن راديف ، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب البلغاري بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة ، أعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة القائمة بين بلدينا ، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة سعينا المشترك من أجل توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون البلغاري - المغربي ليشمل مختلف المجالات،لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 03/03/2020)