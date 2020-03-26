الخميس 26 مارس، 2020
جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش بمناسبة عيد استقلال بلاده
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية السيد محمد عبد الحميد، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.
وأعرب جلالة الملك ، بهذه المناسبة، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات، للسيد محمد عبد الحميد، بتمام الصحة والسعادة، ولشعب بنغلاديش الشقيق بدوام التقدم والرخاء .
ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أعرب لكم عن ارتياحي الكبير لما يربط شعبينا من عرى الأخوة والتضامن والتقدير المتبادل ، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر بين بلدينا، والإرتقاء به إلى مستوى تطلعاتهما".
ومع:26/03/2020